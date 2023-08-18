Перерасчет пенсий: изменится ли размер пенсий к концу 2023 года

Сложная экономическая ситуация в Украине заставляет органы государственной власти уменьшать количество социальной помощи населению. Несмотря на это, в 2023 году правительство уже вводило повышение пенсий.

Будет ли повышение пенсий в 2023 году

Последний пересмотр размера пенсий прошел в марте 2023 года. До конца 2024 г. новых индексаций не планируется.

Читайте также Начислят ли пенсию в Украине, если вы работали за границей

Какие пенсии получают украинцы

Размер минимальной пенсии для пенсионеров варьируется в соответствии с индивидуальными характеристиками. Если лицо имеет полный трудовой стаж, размер минимальных выплат для него начинается с 2 760 гривен.

Начисление страхового стажа производится в соответствии с количеством проработанных лет на определенной специальности.

Минимальная пенсионная выплата, которую получат украинцы – 2093 гривны. Это сумма, начисляемая пенсионерам, которые не получили достаточного количества стажа и продолжают работать.

Максимальный размер пенсии – 20930 гривен.

Как пенсионеры могут увеличить свою пенсию

Украинские пенсионеры могут значительно увеличить размер своих выплат благодаря надбавкам. Какие дополнительные выплаты они могут получить:

800 гривен для людей в сложном положении:

лицам старше 80 лет и не имеющим трудоспособных родственников;

гражданам, проживающим самостоятельно;

людям, нуждающимся в особом уходе.

Для начисления этой надбавки следует обратиться в ПФУ.

Возрастные выплаты

300 гривен получают пенсионеры от 70 до 74 лет;

496 гривен – от 75 до 79 лет;

570 гривен – от 80 лет.

Эта надбавка начисляется автоматически после того, как лицо достигает определенного возраста.