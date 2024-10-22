В 2025 году пенсии для украинцев вырастут в два этапа. Повышение будет проведено в рамках социальных реформ, направленных на улучшение финансового положения пенсионеров.

Как пенсии украинцев вырастут дважды в 2025 году

В 2025 году украинцев ожидают два этапа повышения пенсий: индексация в марте и повышение выплат для определенных категорий пенсионеров летом, рассказала в эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Также было анонсировано пенсионную реформу, которую еще должны поддержать депутаты. И если на индексацию уже есть деньги, то реализация повышения пенсий летом зависит от возможных корректив в законодательстве.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины На индексацию хватит несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен из государственных средств... Мы имеем деньги на индексацию. Мы ее планируем

Дело в том, что повышение пенсий, планируется увеличить выплаты летом после завершения работы над реформой, и это повышение больше всего будет касаться пенсионеров, которые уже давно получают пенсии.

Они все получат увеличение. Это будет зависеть от их размера ЕСВ, который они платили, их стажа,

– добавила Жолнович.

Министр социальной политики Украины отметила, что наблюдается положительная тенденция в уплате единого социального взноса. Она призвала платить ЕСВ официально, поскольку эти средства направляются на пенсионные выплаты и позволяют повышать их.

Интересно! Большие пенсии не будут снижать. Жолнович отметила, что никто не получит меньше, и те, кто имеют большие пенсии – сохранят их на текущем уровне, поскольку урезать выплаты не планируется.