Як пенсії українців зростуть двічі у 2025 році

У 2025 році на українців очікують два етапи підвищення пенсій: індексація у березні та підвищення виплат для певних категорій пенсіонерів влітку, розповіла в ефірі телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Також було анонсовано пенсійну реформу, яку ще мають підтримати депутати. І якщо на індексацію вже є гроші, то реалізація підвищення пенсій влітку залежить від можливих коректив у законодавстві.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України На індексацію вистачить попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів… Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо

Річ у тім, що підвищення пенсій, планується збільшити виплати влітку після завершення роботи над реформою, і це підвищення найбільше стосуватиметься пенсіонерів, які вже давно отримують пенсії.

Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від їхнього розміру ЄСВ, який вони платили, їхнього стажу,

– додала Жолнович.

Міністерка соціальної політики України зазначила, що спостерігається позитивна тенденція в сплаті єдиного соціального внеску. Вона закликала сплачувати ЄСВ офіційно, оскільки ці кошти спрямовуються на пенсійні виплати та дозволяють підвищувати їх.

Цікаво! Великі пенсії не будуть знижувати. Жолнович зазначила, що ніхто не отримає менше, і ті, хто мають великі пенсії – збережуть їх на поточному рівні, оскільки урізати виплати не планується.