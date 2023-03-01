Украинцам подняли пенсии: кому и на сколько

С 1 марта украинским пенсионерам проиндексируют пенсии на 20%. В среднем повышение составит от 400 до 700 гривен, а максимальная сумма индексации не будет превышать 1 500 гривен.

Мартовская индексация: все ли получат повышение

В эфире телемарафона министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заверила, что в этом году индексация коснется абсолютно всех категорий пенсионеров.

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Напоминаем, что еще раньше начали распространяться слухи о том, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной.

В этом году мы понимаем, что инфляция существенно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам также,

– добавила Жолнович.

На какие суммы рассчитывать пенсионерам

Обратите внимание, что проиндексируют только основы пенсии без учета каких-либо других доплат. А чем больше у вас пенсия, тем больше будет и перерасчет.

Известно, что 1 апреля перерасчет пенсий состоится и для работающих пенсионеров с учетом увеличенного стажа. А с 1 июля индексация пройдет для военных пенсионеров, ученых-пенсионеров и пенсионеров-госслужащих.

Есть категории, которым не проиндексируют пенсии

Речь идет о тех, у кого пенсия назначена в 2020 – 2022 годах. Следовательно, повышение они получат только на сумму в 100 гривен. Их пенсии намного выше, чем у граждан, имеющих такой же стаж, но начавших получать пенсию до 2020 года.

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Направление, определенное правительством как ключевое для проведения индексации, – это поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. Справедливо обеспечить индексацию доходов прежде всего гражданам, получающим наименьшие выплаты,

– рассказала министр социальной политики.