Повышение пенсии в Украине: у кого вырастут выплаты дважды за год

26 февраля 2024, 14:14
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Пожилые люди, которые уже достигли соответствующего пенсионного возраста, будут иметь возможность получить увеличение своих выплат. Этот процесс будет распределен на два этапа и состоится весной.

Кому повысят пенсии дважды за год

Дважды за год выплаты повысят лицам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж. Дело в том, что пенсии таких украинцев зависят от минимальной зарплаты в Украине, поэтому будут расти с каждым ее повышением.

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Например, с 1 января минимальная заработная плата выросла до 7 100 гривен, но повышение пенсий состоится в марте и составит – 2 840 гривен.

Напомним! Пенсия 65-летних украинцев с полным стажем составляет 40% от минимальной зарплаты.

Также в апреле пенсионные выплаты вырастут до 3 200 гривен, поскольку именно тогда минимальная зарплата украинцев поднимется до 8 тысяч гривен.

Какой размер полного страхового стажа

Размер полного страхового стажа составляет: 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин.

Каким пенсионерам нужно пройти идентификацию

Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта 2024 года, иначе они потеряют свои выплаты.

Для того чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 продлил срок идентификации сначала до 31 декабря 2023, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года
– написали в ПФУ.

Пройти ее можно одним из способов:

  • обратиться лично в отделение АО "Ощадбанк" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, который удостоверяет личность;
  • с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дия.Подпись (Дия ID) через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ;
  • в зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что лицо является живым. Такое удостоверение нужно направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Это можно сделать по почте или в сканированном виде через веб-портал ПФУ.
Автор: Катерина Добровольська