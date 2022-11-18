Тарифы на коммуналку могут повыситься: когда это произойдет

На данный момент коммунальные тарифы в Украине заморожены до конца отопительного сезона. Однако после окончания холодов цены на коммунальные услуги могут быть пересмотрены.

Об этом 24 каналу сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Насколько именно изменятся тарифы, будет зависеть от цены на газ.

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Увеличатся ли тарифы

По словам Даниила Гетманцева, тарифы после отопительного сезона могут быть повышены. Ранее он сказал, что цена на газ в Украине на уровне 7,99 гривны за кубометр неоправданно низка. По его мнению, тарифы могут быть пересмотрены в апреле.

В течение отопительного сезона тарифы не будут изменяться. После отопительного сезона – наверное. Будем видеть ситуацию, но мое убеждение, что тарифы должны быть экономически обоснованы,

– сказал нардеп

Он добавил, что уровень повышения тарифов будет зависеть от будущей цены на газ. Сейчас же ценообразование, по его словам, очень необычно.

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей заморожены до конца отопительного сезона. Тарифы на газ, тепло и горячую воду заморожены до конца военного положения и в течение 6 месяцев после войны. Впрочем, цены для предпринимателей могут быть пересмотрены.

Напомним, цены на электроэнергию для украинцев снизили с 1 октября 2021 года.

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