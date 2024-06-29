Меморандум с МВФ предусматривает постепенное повышение тарифов на коммуналку

Украинская власть в письме к МВФ написала, что предполагает постепенное повышение тарифов на коммунальные услуги. В частности, это включают потенциальные реформы.

В меморандуме к Международному валютному фонду (МВФ) говорится, что тарифы будут повышать после завершения войны.

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Что прописано в документе к МВФ

Потенциальные реформы, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительно прямой бюджетной поддержки энергетическим госпредприятиям,

– говорится в документе.

Меморандум предусматривает, что после завершения войны надо будет постепенно повышать тарифы на газ и свет для населения, чтобы возместить расходы. Также нужно выделить адекватные целевые ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств.

В документе говорится, что с 1 июня 2024 года в Украине уже увеличили тариф на свет для населения на 64%, приблизив его к уровням окупаемости и скорректировав стимулы к использованию электроэнергии в отопительный сезон.

Кстати, Международный валютный фонд (МВФ) одобрил решение о транше 2,2 миллиарда долларов для Украины. Деньги направят на бюджетную поддержку.