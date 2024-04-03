Ждать ли украинцам повышения тарифов на свет, газ и воду

В Украине действует Национальная комиссия, которая отвечает за государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг. О том, собираются ли в ближайшее время принимать решение о повышении тарифов, читайте далее.

Будет ли повышение тарифов

Поэтому, в НКРЭКУ рассказали, что не собираются в ближайшее время принимать решение о повышении тарифов. А сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

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В НКРЭКУ подготовка инициатив по изменению тарифов на природный газ, электрическую энергию и централизованное водоснабжение и водоотвод не проводится,

– сообщил Регулятор.

Напомним, что малообеспеченным гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, предоставляется право на получение субсидии на ЖКУ. Назначение может происходить по заявлению опекуна, если по адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети без родительской опеки или недееспособные лица под опекой.

Что известно о Меморандуме с МВФ

Если потребители не будут оплачивать счета ЖКУ, то теперь за эти действия будут начислять штрафы и пеню, а также у поставщиков существует возможность прекратить поставки коммунальных услуг.

Последний Меморандум с МВФ допускает постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания. Однако с сохранением льгот для уязвимых категорий граждан.

Согласно Меморандуму, стабилизация энергетической системы в конце концов потребует постепенного увеличения тарифов на природный газ и электроэнергию с целью компенсации расходов. В частности, после завершения войны.

В то же время Нацбанк предусматривает, что запрет на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только после прекращения военного положения.