Большинство украинцев понимают потребность в повышении тарифа на свет

Большая половина украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на свет. Это нужно для обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.

Что говорят украинцы

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 55% украинцев понимают необходимость повышения тарифов, а еще 45% считают, что для обеспечения ремонта тарифы на электроэнергию могут повысить учитывая материальное состояние и объемы потребления домохозяйства.

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Еще 10% убеждены, что цены на электричество стоит повысить всем потребителям. А вот 40% граждан вообще считают, что тарифы не нужно повышать, даже если ситуация с электроснабжением станет хуже.

Около 67% респондентов согласны, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить субсидию. Однако где-то 26% с этим не согласны.

Тариф на свет

Опрос проводился среди граждан в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Он длился с 6 по 8 мая.

Сейчас тариф на свет составляет 2,64 гривны за киловатт-час, хотя ожидалось, что он может вырасти до 3,5 гривен за киловатт-час.

Сейчас в середине системы ощущается значительный дефицит электроэнергии, поэтому рассматривается увеличение тарифа до 4 гривен за киловатт-час.

Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Мы должны осознавать, что начиная с 22 марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши объекты, и на сегодня уже потеряно более 8 Гигаватт – это огромный объем мощностей, генерирующих, значительно повреждены и объекты системы передачи.

В Украине ресурсов на восстановление энергосистемы недостаточно. Однако откладывать ремонт нельзя, ведь своевременность проведения этих работ повлияет на успешность проведения следующего отопительного сезона.