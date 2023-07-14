Будут ли повышать тарифы в Украине: Шмыгаль дал однозначный ответ

Глава Кабмина Денис Шмыгаль 14 июля высказался по поводу возможного повышения тарифов в Украине. Премьер-министр подчеркнул, что пока такие шаги правительство не планирует делать.

К тому же он заверил, что у регионов достаточно средств, чтобы покрывать неотложные потребности граждан. Именно поэтому, по его словам, никаких повышений не будет.

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Что будет с тарифами

Шмыгаль отметил, что за первое полугодие 2023 года в местные бюджеты поступило около 218 миллиардов гривен. Это на 42,5 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году.

Кроме того, премьер отметил, что остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений уже составляют 170 миллиардов гривен.

То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы,

– добавил он.

Глава правительства также сказал, что общая сумма субвенций по регионам составляет 92 миллиарда гривен. Он также заверил, что сейчас правительство фиксирует значительный прирост в доходах местных бюджетов.

Увеличатся ли тарифы на электроэнергию

Вероятные повышения тарифов также в эфире телемарафона прокомментировал и министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что предыдущее решение о повышении тарифов для населения было "достаточно тяжелым".

"Мы исходили из того, что все расчеты показывали, что система мы не сможем восстановиться максимально до следующей зимы и провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – заявил он.

Несмотря на это, он подчеркнул, что даже после повышения размера тарифов они все равно остаются льготными. Ведь рыночная, или реальная цена, как минимум вдвое больше.

Это тот тариф, который должен обеспечить нам выживание,

– заметил министр.

Галущенко также уточнил, что министерство не планирует новые увеличения тарифов. Более того, он надеется, что с имеющимся тарифом украинцы пройдут весь отопительный сезон.

"На сегодня планов очередного пересмотра (тарифов на электроэнергию – 24 Канал) у нас нет", – заверил министр.

В то же время он подчеркнул, что предсказывать что-то достаточно трудно, ведь в 2022 году ежедневные ракетные атаки на энергосистему начались 10 октября и продолжались до 9 марта. Именно это и является причиной повышения тарифов для населения на электроэнергию.

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