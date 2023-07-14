До того ж він запевнив, що регіони мають достатню кількість коштів, щоб покривати нагальні потреби громадян. Саме тому, за його словами, жодних підвищень – не буде.

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Що буде з тарифами

Шмигаль зауважив, що за перше півріччя 2023 року до місцевих бюджетів надійшло майже 218 мільярдів гривень. Це на 42,5 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році.

Крім того, прем'єр зазначив, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ уже становлять 170 мільярди гривень.

Тобто коштів на місцях достатньо, у тому числі для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи,

– додав він.

Глава уряду також сказав, що загальна сума субвенцій по регіонах складає 92 мільярди гривень. Він також запевнив, що зараз уряд фіксує суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів.

Чи зростуть тарифи на електроенергію

Ймовірні підвищення тарифів також в ефірі телемарафону прокоментував і міністр енергетики України Герман Галущенко. Він наголосив, що попереднє рішення про підвищення тарифів для населення було "досить важким".

"Ми виходили з того, що всі розрахунки показували, що система, ми не зможемо відновитися максимально до наступної зими та провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію", – заявив він.

Попри це, він наголосив, що навіть після підвищення розміру тарифів, вони все одно лишаються пільговими. Адже ринкова, або реальна ціна, як мінімум удвічі більша.

Це той тариф, який має забезпечити нам виживання,

– зауважив міністр.

Галущенко також уточнив, що міністерство не планує нових збільшень тарифів. Ба більше, він сподівається, що з наявним тарифом українці пройдуть весь опалювальний сезон.

"На сьогодні планів чергового перегляду (тарифів на електроенергію – 24 Канал) у нас немає", – запевнив міністр.

Водночас він підкреслив, що передбачати наразі щось досить важко, адже у 2022 році щоденні ракетні атаки на енергосистему почалися 10 жовтня і тривали до 9 березня. Саме це і причиною підвищення тарифів для населення на електроенергію.

Що відбувалося з підвищенням тарифів на воду