Не все почувствуют индексацию в марте: чьи выплаты будут повышены уже в апреле
- Мартовская индексация завершена завершена, большинство пенсионеров уже получает проиндексированные выплаты.
- Страховые выплаты будут проиндексированы на коэффициент 1,115, максимальное повышение может составить 1 500 гривен.
Мартовская индексация завершена. Большинство пенсионеров уже получает проиндексированные выплаты. Однако, есть те, кто почувствует их рост только в апреле.
Кто получает увеличенные выплаты в апреле
В апреле на счета начнут поступать повышенные страховые выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! Выплата проиндексированной денежной помощи предусматривается постановлением Кабмина от 25 февраля 2025 года № 209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительные меры по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году".
На коэффициент 1,115 будут проиндексированы следующие страховые выплаты:
- помощь, предоставляемая пострадавшим от несчастного случая на производстве, а также профессионального заболевания:
- выплата, предоставляемая в случае смерти потерпевшего.
Величина повышения ежемесячной выплаты определяется индивидуально в зависимости от размера назначенной страховой выплаты,
– говорится в сообщении ПФУ.
Обратите внимание! Максимально выплаты могут вырасти на 1 500 гривен.