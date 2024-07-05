"Заморозка" социальных стандартов в Украине: что ждет украинцев в ближайшие годы

Кабмин передал в Верховную Раду трехлетнюю бюджетную декларацию, где предлагает "заморозить" уровень соцстандартов до 2028 года. На основе этой декларации правительство будет готовить проект госбюджета на 2025 год.

Заморозят ли прожиточный минимум и минималку

В своей Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы Кабмин предлагает отказаться от увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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Так, минимальная зарплата останется на уровне 2024 года и будет составлять 8 000 гривен. Соответственно прожиточный минимум на одного человека тоже будет на уровне 2024 года:

для детей в возрасте до 6 лет – 2 563 гривны;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривну.

Впрочем, в Верховной Раде уже заявили, что этот подход слишком строгий, учитывая рост тарифов и инфляцию. В частности, нардеп Даниил Гетманцев назвал это действие слишком жестким и отметил, что такое "замораживание" требует рассмотрения и дискуссии в парламенте. По словам нардепа, правительство должно высказать свои предложения относительно этого вопроса.