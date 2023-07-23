Выплаты до 10 000 гривен: как получать повышенную пенсию в Украине
Источник:Пенсионный фонд Украины
В Украине более 10 миллионов пенсионеров получают выплаты, однако их размер зависит от многих факторов. Большинство из них составляет менее 3 000 гривен.
Средний показатель пенсий в Украине 5 311,44 гривны. Однако эта сумма недоступна для большинства пенсионеров. Значительное количество из них получает пенсию, равную размеру минимальных выплат.
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Какой размер пенсий в Украине
В ПУФ отмечают, что в Украине многие граждане имеют пенсию, которая меньше прожиточного минимума. Но есть и те, кто получает около 15 000 гривен.Напомним! Сейчас минимальный прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 684 гривен, для людей, потерявших трудоспособность, – 2 093 гривен. Дети от 6 до 18 лет должны получать 2 833 гривен. Минимальная пенсия в 2023 году составляет 2 093 гривен.
- 0,6% пенсионеров получают 1 227,80 гривны пенсии.
- 29,5% – получают от 2 001 до 3 000 гривен, или в среднем 2 619,19 гривны.
- 21,3% – рассчитывают на сумму от 3 001 до 4 000 гривен.
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен.
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 10,4% – свыше 10 000 гривен в месяц или в среднем получают 14 660,48 гривны.
Будет ли повышение пенсий в 2023 году
Ранее повышение пенсий происходило дважды в год во время квартального пересмотра минимального прожиточного минимума. Однако сейчас какие-либо изменения не планируются. В ПУФ объясняют это сложной экономической ситуацией в стране.
Пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительные выплаты в размере 800 гривен, если они отвечают следующим критериям:
- возраст от 80 лет;
- потребность в постороннем уходе;
- самостоятельное жительство;
- прибавка по возрасту.
Достигнув определенного возраста, пенсионер может получить доплату к своей пенсии:
- 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
- 570 гривен – от 80 лет.