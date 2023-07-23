Выплаты до 10 000 гривен: как получать повышенную пенсию в Украине

В Украине более 10 миллионов пенсионеров получают выплаты, однако их размер зависит от многих факторов. Большинство из них составляет менее 3 000 гривен.

Средний показатель пенсий в Украине 5 311,44 гривны. Однако эта сумма недоступна для большинства пенсионеров. Значительное количество из них получает пенсию, равную размеру минимальных выплат.

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Какой размер пенсий в Украине

В ПУФ отмечают, что в Украине многие граждане имеют пенсию, которая меньше прожиточного минимума. Но есть и те, кто получает около 15 000 гривен.

0,6% пенсионеров получают 1 227,80 гривны пенсии.

29,5% – получают от 2 001 до 3 000 гривен, или в среднем 2 619,19 гривны.

21,3% – рассчитывают на сумму от 3 001 до 4 000 гривен.

15% – от 4 001 до 5 000 гривен.

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.

10,4% – свыше 10 000 гривен в месяц или в среднем получают 14 660,48 гривны.

Будет ли повышение пенсий в 2023 году

Сейчас минимальный прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 684 гривен, для людей, потерявших трудоспособность, – 2 093 гривен. Дети от 6 до 18 лет должны получать 2 833 гривен. Минимальная пенсия в 2023 году составляет 2 093 гривен.

Ранее повышение пенсий происходило дважды в год во время квартального пересмотра минимального прожиточного минимума. Однако сейчас какие-либо изменения не планируются. В ПУФ объясняют это сложной экономической ситуацией в стране.

Пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительные выплаты в размере 800 гривен, если они отвечают следующим критериям:

возраст от 80 лет;

потребность в постороннем уходе;

самостоятельное жительство;

прибавка по возрасту.

Достигнув определенного возраста, пенсионер может получить доплату к своей пенсии:

300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен – от 80 лет.

Такие доплаты получат только те пенсионеры, выплаты которых превышают 10 340 гривен.