Середній показник пенсій в Україні 5 311,44 гривень. Однак, ця сума недоступна для більшості пенсіонерів. Значна кількість з них отримує пенсію, яка дорівнює розміру мінімальних виплат.

Читайте також Мінус 20% від пенсії: чому ПФУ може забрати частину виплат

Який розмір пенсій в Україні

У ПУФ зауважують, що в Україні чимало громадян мають пенсію, що менша за прожитковий мінімум. Але є й ті, хто отримує близько 15 000 гривень.

Нагадаємо! Наразі мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 684 гривень, для людей, що втратили працездатність, – 2 093 гривень. Діти віком від 6 до 18 років мають отримувати 2 833 гривень. Мінімальна пенсія у 2023 році становить 2 093 гривень.

0, 6% пенсіонерів отримують 1 227,80 гривень пенсії.

29, 5% – отримують від 2 001 до 3 000 гривень, або в середньому 2 619,19 гривні.

21,3% – розраховують на суму від 3 001 до 4 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

10,4% – понад 10 000 гривень на місяць, або в середньому отримують 14 660,48 гривні.

Чи буде підвищення пенсій у 2023 році

Раніше підвищення пенсій відбувалося двічі на рік під час квартального перегляду мінімального прожиткового мінімуму. Однак, зараз, будь-які зміни не плануються. У ПУФ пояснюють це складною економічною ситуацією в країні.

Пенсіонери можуть щомісячно отримувати додаткові виплати у розмірі 800 гривень, якщо вони відповідають таким критеріям:

вік від 80 років;

потреба у сторонньому догляді;

самостійне проживання;

надбавка за віком

Досягнувши певного віку, пенсіонер може отримати доплату до своєї пенсії:

300 гривень – від 70 до 74 років включно;

456 гривень – від 75 до 79 років включно;

570 гривень – від 80 років.

Важливо! Такі доплати отримають лише ті пенсіонери, чиї виплати перевищують 10 340 гривень.