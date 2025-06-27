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Экономика Соцвыплаты Кто в Украине имеет право на пожизненную инвалидность в 2025 году
27 июня, 20:12
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Кто в Украине имеет право на пожизненную инвалидность в 2025 году

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В Украине существуют три группы инвалидности, которые назначаются в зависимости от степени тяжести состояния здоровья человека.

  • Пожизненная инвалидность предоставляется при необратимых нарушениях здоровья, когда человек нуждается в постоянном уходе, и освобождает от необходимости повторных медицинских осмотров.

     

Украинцы, которые потеряли здоровье из-за заболевания, травмы или ее последствий или врожденных нарушений, имеют право оформить инвалидность. В некоторых случаях ее назначают пожизненно.

Как устанавливают инвалидность в Украине

Люди с инвалидностью в Украине обязаны раз в несколько лет проходить медицинское обследование для оценки состояния их здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Сейчас в Украине есть три группы инвалидностиі:

  • Первая группа назначается людям с тяжелым состоянием здоровья, когда человек не способен сам себя обслуживать. Таким людям необходим постоянный уход и помощь.
  • Вторую группу назначают людям, которые имеют стойкие и тяжелые функциональные нарушения организма, однако могут о себе позаботиться самостоятельно и не нуждаются в постоянном постороннем присмотре.
  • Третью группу устанавливают, если человек имеет умеренные функциональные нарушения в организме. Такие лица обычно могут работать, но только в определенных условиях или в течение ограниченного времени.

Важно! На основе медицинского осмотра человеку могут изменить статус инвалидности или отменить, если состояние его здоровья значительно улучшилось.

Когда предоставляют пожизненную инвалидность

В то же время пожизненная инвалидность предоставляется человеку, если состояние нарушения его здоровья необратимы, даже несмотря на длительное лечение, и он нуждается в постоянном уходе и помощи.

Пожизненная инвалидность может устанавливаться при таких состояниях:

  • врожденных тяжелых пороках;
  • необратимых нарушениях нервной системы;
  • ампутациях конечностей;
  • тяжелых состояниях после онкологических заболеваний;
  • тяжелых последствиях травм или инсультов;
  • прогрессирующих хронических заболеваниях (например БАС или рассеянный склероз) и т.д.

Решение о назначении пожизненной инвалидности принимают на основе медицинской экспертизы, во время которой специалисты оценивают степень ограничения жизнедеятельности человека и возможность реабилитации.

Стоит знать! В отличие от временной инвалидности, пожизненная инвалидность освобождает человека от необходимости повторно проходить медицинский осмотр. При этом за ним сохраняются все льготы, социальные выплаты и гарантии.