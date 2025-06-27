Кто в Украине имеет право на пожизненную инвалидность в 2025 году
- В Украине существуют три группы инвалидности, которые назначаются в зависимости от степени тяжести состояния здоровья человека.
Пожизненная инвалидность предоставляется при необратимых нарушениях здоровья, когда человек нуждается в постоянном уходе, и освобождает от необходимости повторных медицинских осмотров.
Украинцы, которые потеряли здоровье из-за заболевания, травмы или ее последствий или врожденных нарушений, имеют право оформить инвалидность. В некоторых случаях ее назначают пожизненно.
Как устанавливают инвалидность в Украине
Люди с инвалидностью в Украине обязаны раз в несколько лет проходить медицинское обследование для оценки состояния их здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Сейчас в Украине есть три группы инвалидностиі:
- Первая группа назначается людям с тяжелым состоянием здоровья, когда человек не способен сам себя обслуживать. Таким людям необходим постоянный уход и помощь.
- Вторую группу назначают людям, которые имеют стойкие и тяжелые функциональные нарушения организма, однако могут о себе позаботиться самостоятельно и не нуждаются в постоянном постороннем присмотре.
- Третью группу устанавливают, если человек имеет умеренные функциональные нарушения в организме. Такие лица обычно могут работать, но только в определенных условиях или в течение ограниченного времени.
Важно! На основе медицинского осмотра человеку могут изменить статус инвалидности или отменить, если состояние его здоровья значительно улучшилось.
Когда предоставляют пожизненную инвалидность
В то же время пожизненная инвалидность предоставляется человеку, если состояние нарушения его здоровья необратимы, даже несмотря на длительное лечение, и он нуждается в постоянном уходе и помощи.
Пожизненная инвалидность может устанавливаться при таких состояниях:
- врожденных тяжелых пороках;
- необратимых нарушениях нервной системы;
- ампутациях конечностей;
- тяжелых состояниях после онкологических заболеваний;
- тяжелых последствиях травм или инсультов;
- прогрессирующих хронических заболеваниях (например БАС или рассеянный склероз) и т.д.
Решение о назначении пожизненной инвалидности принимают на основе медицинской экспертизы, во время которой специалисты оценивают степень ограничения жизнедеятельности человека и возможность реабилитации.
Стоит знать! В отличие от временной инвалидности, пожизненная инвалидность освобождает человека от необходимости повторно проходить медицинский осмотр. При этом за ним сохраняются все льготы, социальные выплаты и гарантии.