Оформление субсидий изменят: какие новые правила будут введены

В Украине планируется упростить оформление субсидий. Следовательно, если изменения примут, то украинцам придется подавать только заявление и информацию о составе семьи.

Как изменить правила оформления субсидий

Во время эфира телемарафона министерша социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что сейчас в Минсоцполитики разрабатывают упрощенный механизм оформления субсидии.

Читайте также Украинцев могут лишить субсидии: кто может остаться без выплат

Какие изменения предлагают в правительстве:

Украинцам нужно будет подать только заявление и проинформировать о составе семьи.

Другую документацию собирает Министерство соцполитики самостоятельно.

Речь идет о месте трудоустройства, общем доходе, месте обучения гражданина, сведения о составе семьи и т.д.

Со временем работники Минсоцполитики будут привлекать сведения об имущественном состоянии семьи и отслеживать дорогостоящие приобретения, которые совершали члены семьи в течение года.

Напоминаем, что дорогостоящими покупками считаются вещи, что 50 тысяч гривен и больше.

В Пенсионном фонде заведены аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг, чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя поставщиков услуг,

– говорит Оксана Жолнович.

После того как собрание всей документации закончится, будет приниматься окончательное решение о предоставлении субсидии. Согласно собранным данным, будет рассчитываться и объем льготы.

Скидку 100% на оплату коммуналки

Украинские пенсионеры, имеющие заслуги перед государством, могут не платить за некоторые коммунальные услуги:

жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;

коммунальные услуги (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

топливо и сжиженный газ.

Однако речь идет только о тех лиц, у которых среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу 2023 – 3 760 гривен.