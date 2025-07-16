16 июля, 08:00
Платеж зачтется правильно – украинцам рассказали, как нужно платить за газ
Основні тези
- Украинцы могут оплатить газ онлайн.
- Оплату можно осуществить любым удобным способом.
Уже сформированы платежки за июнь за газ. Сейчас бумажные версии "на пути" к почтовым ящикам украинцев.
Как правильно платить за газ?
Украинцы могут оплатить услуги онлайн, однако им следует быть весьма внимательными, пишет 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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В частности следует проверить несколько вещей:
- введен правильный лицевой счет;
- указан именно ГК "Нафтогаз Украины".
Это - гарантия того, что платеж зачислится правильно,
– отметили в компании.
Украинцы могут платить любым удобным для себя способом:
Обратите внимание! На сайте можно оплатить тариф за газ даже без регистрации.