Платеж зачтется правильно – украинцам рассказали, как нужно платить за газ

Уже сформированы платежки за июнь за газ. Сейчас бумажные версии "на пути" к почтовым ящикам украинцев.

Как правильно платить за газ?

Украинцы могут оплатить услуги онлайн, однако им следует быть весьма внимательными, пишет 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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В частности следует проверить несколько вещей:

введен правильный лицевой счет;

указан именно ГК "Нафтогаз Украины".

Это - гарантия того, что платеж зачислится правильно,

– отметили в компании.

Украинцы могут платить любым удобным для себя способом:

личным кабинетом; чат-ботами GASUA в Viber или Telegram; сайтом gas.ua.

Обратите внимание! На сайте можно оплатить тариф за газ даже без регистрации.