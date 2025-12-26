Важное правило 10 тысяч: что нужно сделать тем, кто имеет 10 000 евро или долларов

Украинцы, которые пересекают границу с иностранной валютой, должны учитывать сумму своих накоплений. Иначе можно не только остаться без средств, но и получить штраф за нарушение законодательства.

Какую сумму можно перевозить через границу?

Перевозить через границу Украины без письменного декларирования можно только средства, сумма которых в эквиваленте не превышает 10 тысяч евро, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Правило 10 тысяч касается наличной валюты, банковских металлов, ценных бумаг и тому подобное. Оно распространяется на:

акции;

облигации и купоны к ним;

векселя;

долговые расписки;

чеки;

депозитные сертификаты;

другие финансовые и банковские документы.

Если их стоимость больше эквивалента в 10 тысяч евро, их нужно задекларировать письменно и указать при этом источник происхождения денег.

Пересчет сумм иностранной валюты, металлов или ценных бумаг происходит по официальному курсу гривны к евро, который установлен на момент пересечения границы Нацбанком Украины.

Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем,

– отмечают в таможенной службе.

Также необходимо письменно задекларировать ценные бумаги или металлы, если их суммарный вес на границе превышает 50 килограммов.

Заметьте! Ограничения максимальной суммы на ввоз наличности в иностранной валюте или ценных бумаг нет. Но обязательно задекларировать все, что превышает 10 тысяч.

Какой штраф за отсутствие декларации?

Заполнить декларацию об имеющихся средствах украинцы могут самостоятельно, распечатав соответствующий бланк и заполнив его от руки, пишет Europortal.

Однако только декларации недостаточно. На таможне необходимо подать:

документы, которые удостоверяют личность и подтверждают страну постоянного проживания человека;

документы в подтверждение законности происхождения средств – банковский чек или выписка;

Подтверждающие чеки или выписки должны быть сделаны не позднее, чем за 90 дней до поездки.

За отсутствие декларации придется заплатить штраф в размере 1 700 гривен.

Сумму, превышающую эквивалент в 10 тысяч евро могут конфисковать.

Стоит знать! Несовершеннолетние имеют право перевозить через украинскую границу такую же сумму в валюте или ценностях.

Какие суммы нужны для поездки в Европу?