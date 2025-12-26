Яку суму можна перевозити через кордон?

Перевозити через кордон України без письмового декларування можна лише кошти, сума яких в еквіваленті не перевищує 10 тисяч євро, передає 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.

Правило 10 тисяч стосується готівкової валюти, банківських металів, цінних паперів тощо. Воно поширюється на:

акції;

облігації та купони до них;

векселі;

боргові розписки;

чеки;

депозитні сертифікати;

інші фінансові та банківські документи.

Якщо їхня вартість більша за еквівалент у 10 тисяч євро, їх потрібно задекларувати письмово та вказати при цьому джерело походження грошей.

Перерахунок сум іноземної валюти, металів чи цінних паперів відбувається за офіційним курсом гривні до євро, який встановлений на момент перетину кордону Нацбанком України.

Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником,

– зазначають у митній службі.

Також необхідно письмово задекларувати цінні папери чи метали, якщо їхня сумарна вага на кордні перевищує 50 кілограмів.

Зауважте! Обмеження максимальної суми на ввезення готівки в іноземній валюті чи цінних паперів немає. Але обов'язково задекларувати все, що перевищує 10 тисяч.

Який штраф за відсутність декларації?

Заповнити декларацію про наявні кошти українці можуть самостійно, роздрукувавши відповідний бланк та заповнивши його від руки, пише Europortal.

Проте лише декларації недостатньо. На митниці необхідно подати:

документи, які посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання людини;

документи на підтвердження законності походження коштів – банківський чек чи виписка;

Підтверджувальні чеки чи виписки мають бути зроблені не пізніше, ніж за 90 днів до поїздки.

За відсутність декларації доведеться сплатити штраф у розмірі 1 700 гривень.

Суму, що перевищує еквівалент у 10 тисяч євро можуть конфіскувати.

Варто знати! Неповнолітні мають право перевозити через український кордон таку ж суму у валюті чи цінностях.

Які суми потрібні для поїздки в Європу?