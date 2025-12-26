Какую сумму можно перевозить через границу?

Перевозить через границу Украины без письменного декларирования можно только средства, сумма которых в эквиваленте не превышает 10 тысяч евро, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Правило 10 тысяч касается наличной валюты, банковских металлов, ценных бумаг и тому подобное. Оно распространяется на:

  • акции;
  • облигации и купоны к ним;
  • векселя;
  • долговые расписки;
  • чеки;
  • депозитные сертификаты;
  • другие финансовые и банковские документы.

Если их стоимость больше эквивалента в 10 тысяч евро, их нужно задекларировать письменно и указать при этом источник происхождения денег.

Пересчет сумм иностранной валюты, металлов или ценных бумаг происходит по официальному курсу гривны к евро, который установлен на момент пересечения границы Нацбанком Украины.

Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем,
– отмечают в таможенной службе.

Также необходимо письменно задекларировать ценные бумаги или металлы, если их суммарный вес на границе превышает 50 килограммов.

Заметьте! Ограничения максимальной суммы на ввоз наличности в иностранной валюте или ценных бумаг нет. Но обязательно задекларировать все, что превышает 10 тысяч.

Какой штраф за отсутствие декларации?

Заполнить декларацию об имеющихся средствах украинцы могут самостоятельно, распечатав соответствующий бланк и заполнив его от руки, пишет Europortal.

Однако только декларации недостаточно. На таможне необходимо подать:

  • документы, которые удостоверяют личность и подтверждают страну постоянного проживания человека;
  • документы в подтверждение законности происхождения средств – банковский чек или выписка;

Подтверждающие чеки или выписки должны быть сделаны не позднее, чем за 90 дней до поездки.

За отсутствие декларации придется заплатить штраф в размере 1 700 гривен.

Сумму, превышающую эквивалент в 10 тысяч евро могут конфисковать.

Стоит знать! Несовершеннолетние имеют право перевозить через украинскую границу такую же сумму в валюте или ценностях.

Какие суммы нужны для поездки в Европу?

  • Итого для пересечения границы со странами Европы украинцам необходимо иметь минимальный финансовый запас. Сумма отличается в зависимости от государства и продолжительности поездки. Пограничные и визовые службы могут проверять наличие средств при въезде – как наличных, так и денег на банковских карточках.

  • В Польше достаточно 300 злотых для поездки до трех дней, а при длительном пребывании - по 100 злотых за каждый день. В Эстонии действует одна из самых высоких норм – около 86 евро в сутки. В Германии нужно иметь ориентировочно 45 евро на человека ежесуточно, а в Греции - от 50 евро в день или не менее 300 евро для короткого путешествия.

  • В Испании финансовый минимум составляет около 71 евро в сутки. В Италии для одного туриста на поездку до пяти дней необходимо почти 270 евро. Франция устанавливает порог от 32,5 евро в день при наличии подтвержденного жилья или 120 евро без него.