Правительство выделило 6,3 миллиона гривен на ремонтные работы в больнице "Охматдет"

Кабинет министров принял решение о перераспределении средств на восстановление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Речь идет о сумме около 6,3 миллиона гривен.

Средства на "Охматдет"

Премьер также напомнил, что по данным Всемирного банка, потребности медицинской сферы в восстановлении в течение следующего десятилетия оцениваются в 19,4 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Средства Кабинет Министров Украины направит на срочные противоаварийные и консервационные работы в двух корпусах заведения.

В целом восстановление Охматдета – правительственный приоритет на этот год, и мы будем последовательно над этим работать,

– заявил Денис Шмыгаль.

В "Охматдете" ежегодно получают лечение более 20 тысяч детей. Это крупнейшая специализированная детская больница в Украине.

Напомним! 8 июля 2024 года в результате удара российской крылатой ракетой Х-101 был полностью уничтожен корпус токсикологии и повреждены несколько других отделений.