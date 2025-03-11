Кошти на "Охмадит"

Прем'єр також нагадав, що за даними Світового банку, потреби медичної сфери у відновленні протягом наступного десятиліття оцінюються у 19,4 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Кошти Кабінет Міністрів України спрямує на термінові протиаварійні та консерваційні роботи у двох корпусах закладу.

Загалом відновлення Охматдиту – урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо послідовно над цим працювати,

– заявив Денис Шмигаль.

В "Охмадиті" щорічно отримують лікування понад 20 тисяч дітей. Це найбільша спеціалізована дитяча лікарня в Україні.

Нагадаємо! 8 липня 2024 року внаслідок удару російською крилатою ракетою Х-101 був повністю знищений корпус токсикології та пошкоджено кілька інших відділень.