Средства на "Охматдет"
Премьер также напомнил, что по данным Всемирного банка, потребности медицинской сферы в восстановлении в течение следующего десятилетия оцениваются в 19,4 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Средства Кабинет Министров Украины направит на срочные противоаварийные и консервационные работы в двух корпусах заведения.
В целом восстановление Охматдета – правительственный приоритет на этот год, и мы будем последовательно над этим работать,
– заявил Денис Шмыгаль.
В "Охматдете" ежегодно получают лечение более 20 тысяч детей. Это крупнейшая специализированная детская больница в Украине.
Напомним! 8 июля 2024 года в результате удара российской крылатой ракетой Х-101 был полностью уничтожен корпус токсикологии и повреждены несколько других отделений.