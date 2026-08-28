Кабмин уволил Геннадия Новикова от должности главы PlayCity: кто возглавил агентство

Кабинет министров принял отставку Геннадия Новикова с поста главы государственного агентства PlayCity, отвечающего за регулирование азартных игр и лотерей. Другим решением правительство назначило нового руководителя ведомства.

Почему Кабмин уволил Новикова

Соответствующие распоряжения об изменении руководства PlayCity появились на правительственном портале.

Отставку также подтвердил сам Новиков, который отметил, что покидает пост по собственному желанию.

В прощальном посте в соцсетях уже бывший глава PlayCity заявил, что за время его работы регулятор изменил подход к своей деятельности.

От пассивного существования, ручного управления и коррупционных скандалов – к прозрачной эффективной работе, основанной на data-driven принципах. От деклараций и обещаний – к готовым цифровым продуктам. От отсутствия контроля в отдельных сегментах индустрии – к понятным правилам и государственному надзору,

– написал Новиков.

Также среди основных результатов своей работы чиновник назвал запуск первой очереди Государственной системы онлайн-мониторинга. К ней уже подключились 28 из 31 организатора, что, по его словам, позволило государству получать информацию о финансовых операциях на рынке в режиме реального времени.

Добавим, что на посту главы PlayCity Новиков проработал 16 месяцев. Заявление об увольнении он подал сразу же после отставки правительства Юлии Свириденко, в середине июля.

Кто возглавит агентство PlayCity

После увольнения Новикова обязанности главы агентства временно будет исполнять его заместитель Алексей Томашук. Соответствующее решение правительство также приняло 26 августа.

До назначения Томашук занимал должность заместителя главы PlayCity по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним, в марте 2025 года Кабмин создал PlayCity – государственное агентство, которое стало новым регулятором сферы азартных игр и лотерей. Оно переняло полномочия ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Геннадий Новиков возглавил PlayCity 8 апреля 2025 года по решению правительства. До перехода в новое агентство он работал в КРАИЛ: сначала в качестве члена комиссии, а затем – в качестве заместителя руководителя аппарата.