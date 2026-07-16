Об этом Новиков написал в своих социальных сетях в четверг, 16 июля.

Как Геннадий Новиков комментирует свое решение?

Геннадий Новиков сообщил, что подал заявление об увольнении.

Я ухожу с должности с ощущением, что мы заложили правильный фундамент. И это решение я также принимаю по совести – так, как считаю правильным для учреждения, команды и государства,

– написал чиновник.

По его словам, за время работы агентству PlayCity удалось сделать значительно больше, чем было реализовано за предыдущие годы.

Новиков отметил, что вместе с командой фактически перестроил взаимодействие игорного бизнеса с государством с нуля: было создано PlayCity, сформирована команда, изменены внутренние процессы и заложены новые принципы регулирования и сотрудничества с организаторами азартных игр, операторами лотерей и государственными органами.

Наша цель с первого дня была четкой: прозрачный, контролируемый и безопасный рынок азартных игр. И цифровизация – в центре этой системы,

– говорится в посте Новикова.

По его словам, одним из ключевых результатов реформы стало создание Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).

В настоящее время эта система фиксирует операционную деятельность организаторов азартных игр, финансовые операции, ставки и выплаты выигрышей. К ДСОМ уже подключились 28 из 30 лицензированных организаторов азартных игр, благодаря чему государство впервые получило полную картину того, что происходит на рынке.

Также агентство подготовило технические требования для расширения функционала ДСОМ, получило все необходимые согласования и финансирование. По словам Геннадия Новикова, в настоящее время все готово к запуску тендера на вторую очередь проекта, который в ближайшее время должна объявить команда агентства.

Кроме того, Новиков рассказал, что совместно с Министерством цифровой трансформации агентство работало над системными изменениями в Налоговом кодексе, законе об азартных играх и законе о лотереях.

Также, по его словам, в "Дии" была запущена цифровая выдача лицензий для игорного бизнеса, чтобы взаимодействие компаний с государством происходило онлайн, прозрачно и быстро.

Отдельным достижением стало эффективное взаимодействие с большинством правоохранительных органов, а также с крупнейшими мировыми платформами, в частности Meta, Google, TikTok, Twitch, YouTube, Viber и Kick. По словам Новикова, это позволило оперативно реагировать на нарушения, а также системно удалять незаконную рекламу и сайты нелегальных онлайн-казино из информационного пространства.

Спасибо команде PlayCity. За этот год вы доказали, что государственный орган может работать по-другому: прозрачно, честно и с ориентацией на результат. Вы взялись за сложную реформу, выдержали темп, давление и ответственность – и сделали то, что еще недавно казалось невозможным,

– подытожил Новиков.

Напомним, в марте 2025 года правительство создало государственное агентство PlayCity, которое стало новым регулятором рынка азартных игр и лотерей. Оно взяло на себя все функции ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Геннадий Новиков стал руководителем PlayCity 8 апреля 2025 года по решению правительства. До этого он работал в КРАИЛ: сначала был членом комиссии, а впоследствии – заместителем руководителя ее аппарата.