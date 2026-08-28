Чому Кабмін звільнив Новікова

Відповідні розпорядження про зміну керівництва PlayCity з'явилися на урядовому порталі.

Відставку також підтвердив сам Новіков, який зазначив, що залишає посаду за власним бажанням.

У прощальному дописі в соцмережі вже ексочільник PlayCity заявив, що за час його роботи регулятор змінив підхід до своєї діяльності.

Від пасивного існування, ручного управління та корупційних скандалів – до прозорої ефективної роботи заснованої на data-driven принципах. Від декларацій і обіцянок – до готових цифрових продуктів. Від відсутності контролю в окремих сегментах індустрії – до зрозумілих правил і державного нагляду,

– написав Новіков.

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Також серед основних результатів своєї роботи посадовець назвав запуск першої черги Державної системи онлайн-моніторингу. До неї вже підключили 28 із 31 організатора, що, за його словами, дозволило державі отримувати інформацію про фінансові операції на ринку в режимі реального часу.

Додамо, що на посаді голови PlayCity Новіков пропрацював 16 місяців. Заяву про звільнення він подав одразу ж після відставки уряду Юлії Свириденко, у середині липня.

Хто очолить агентство PlayCity

Після звільнення Новікова обов'язки голови агентства тимчасово виконуватиме його заступник Олексій Томашук. Відповідне рішення уряд також ухвалив 26 серпня.

Томашук до призначення обіймав посаду заступника голови PlayCity з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, у березні 2025 року Кабмін створив PlayCity – державне агентство, яке стало новим регулятором сфери азартних ігор та лотерей. Воно перебрало повноваження ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Геннадій Новіков очолив PlayCity 8 квітня 2025 року за рішенням уряду. До переходу в нове агентство він працював у КРАІЛ: спочатку як член комісії, а згодом – як заступник керівника апарату.