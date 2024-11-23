Кто сможет уйти на пенсию за выслугу лет в 2025 году

Украинцы, которые работали на должностях с повышенными требованиями к профессиональной работоспособности, могут получать пенсию по выслуге лет. Однако это право доступно только для отдельных категорий специалистов.

Кто выйдет на пенсию за выслугу лет

Впрочем, для получения пенсии по выслуге лет нужно не только принадлежать к определенной профессии, но и достичь определенного возраста. Возраст выхода на такую пенсию составляет 50–55 лет для мужчин и 45–50 лет для женщин, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Таким образом, право на пенсию по выслуге лет в 2025 году могут получить такие категории работников:

диспетчеры и инженерно-технический персонал гражданской авиации, которые управляют воздушным движением;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

специалисты, занятые в полевых геологоразведочных работах;

работники лесозаготовок и лесосплава;

механизаторы (докеры-механизаторы) портов;

члены экипажей морского, речного и рыболовецкого флотов.

Вместе с этим, для выхода на пенсию по выслуге лет в некоторых профессиях необходимо иметь определенный стаж:

Артисты : от 20 до 35 лет творческой деятельности.

: от 20 до 35 лет творческой деятельности. Авиационные работники и летно-испытательный состав : для мужчин – от 25 лет до 26 лет 6 месяцев; для женщин – от 20 до 21 года 6 месяцев за аналогичный период.

: для мужчин – от 25 лет до 26 лет 6 месяцев; для женщин – от 20 до 21 года 6 месяцев за аналогичный период. Работники образования, медицины и социальной защиты : от 25 лет стажа до 26 лет 6 месяцев.

: от 25 лет стажа до 26 лет 6 месяцев. Спортсмены : не менее 25 лет стажа, в том числе 6 лет в составе сборных команд Украины.

: не менее 25 лет стажа, в том числе 6 лет в составе сборных команд Украины. Военные: выходят на пенсию: выходят на пенсию независимо от возраста при условии наличия не менее 25 лет службы.