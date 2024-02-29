Изменения с 1 марта: в "Нафтогазе" предупредили бытовых потребителей
29 февраля 2024, 15:31Читати новину українською
Источник:Нафтогаз
В "Нафтогазе" объявили о некоторых изменениях для бытовых потребителей. Они начнут действовать уже с 1 марта.
Какие изменения введут
Завтра компания Газсети начнет обслуживать еще 270 тысяч потребителей на территории Буковины, Житомирской и Ивано-Франковской областей. В частности поставщик получил лицензию в:
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- Черновицкой области:
- Тисменицком районе Ивано-Франковской области:
- Коростышевском районе Житомирской области:
К слову украинцы могут вернуть переплату за услуги по доставке газа, которая была оплачена на счета АО "Черновцыгаз", АО "Тисьменицагаз" и АО "Коростышевгаз". Чтобы это сделать, необходимо подать соответствующее заявление в ближайший к лицу Центр обслуживания клиентов Газосетей.Напомним! С 1 до 5 числа каждого месяца продолжается период, когда украинцам надо передавать показания счетчиков газа.
Как передать показания счетчиков газа
- без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
- в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";
- с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
- SMS-сообщением на номер 4647.
Также можно позвонить на номера:
- +38 066 300 28 88;
- +38 098 300 28 88;
- +38 093 300 28 88.