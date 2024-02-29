Изменения с 1 марта: в "Нафтогазе" предупредили бытовых потребителей

В "Нафтогазе" объявили о некоторых изменениях для бытовых потребителей. Они начнут действовать уже с 1 марта.

Какие изменения введут

Завтра компания Газсети начнет обслуживать еще 270 тысяч потребителей на территории Буковины, Житомирской и Ивано-Франковской областей. В частности поставщик получил лицензию в:

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Черновицкой области:

Тисменицком районе Ивано-Франковской области:

Коростышевском районе Житомирской области:

Тарифы на газ не изменятся, но за услугу доставки газа придется платить по новым реквизитам.

К слову украинцы могут вернуть переплату за услуги по доставке газа, которая была оплачена на счета АО "Черновцыгаз", АО "Тисьменицагаз" и АО "Коростышевгаз". Чтобы это сделать, необходимо подать соответствующее заявление в ближайший к лицу Центр обслуживания клиентов Газосетей.

Как передать показания счетчиков газа

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

SMS-сообщением на номер 4647.

С 1 до 5 числа каждого месяца продолжается период, когда украинцам надо передавать показания счетчиков газа.

Также можно позвонить на номера: