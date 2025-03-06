Уже с 7 марта: в одном из городов Украины прекратят подачу отопления

С пятницы, 7 марта, во Львове полностью останавливают подачу отопления. Причиной тому является рост температуры воздуха.

Во Львове остановят подачу отопления

Однако остановка тепла будет касаться только жилых домов, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Из-за резкого роста температуры наружного воздуха - днем температура достигает 17-18 градусов тепла, завтра, 7 марта, во Львове полностью останавливают подачу отопления в жилые дома,

– сообщили в заметке Telegram-канале.

Однако тепловики будут мониторить прогноз погоды. Поэтому в случае похолодания тепло в помещения львовян вернут.

Важно! Зато школы, садики, больницы и поликлиники будут получать тепло в обычном режиме.