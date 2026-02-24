Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии: повлияет ли это на ситуацию со светом

Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на стабильность объединенной энергосистемы Украины. В то же время премьер страны сделал жесткое заявление относительно дальнейших шагов в отношениях с Киевом.

О том, повлияет ли на ситуацию в энергосистеме заявления премьер-министра Словакии объяснили в Укрэнерго. Несмотря на все, ситуация остается контролируемой.

Что будет со светом в Украине?

Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. В Укрэнерго отметили, что последний раз Украина обращалась за аварийной помощью со словацкого направления более месяца назад и в ограниченных объемах. Такие поставки имели кратковременный и нерегулярный характер.

Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора от словацкого системного оператора SEPS в "Укрэнерго" пока не поступало. В то же время 23 февраля 2026 года украинская сторона получила письмо о пересмотре условий оплаты по действующему договору о предоставлении аварийной помощи. Предложение словацкой стороны пообещали проанализировать в ближайшее время.

Обратите внимание! Операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии являются полноправными членами ENTSO-E – европейской сети операторов системы передачи электроэнергии, объединяющей 43 оператора в 39 странах европейского континента, а их взаимоотношения должны соответствовать правилам этой организации.

Об ограничении коммерческого импорта электроэнергии из Словакии речь пока не идет,

– отметили в Укрэнерго.

Что этому предшествовало?