Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии: повлияет ли это на ситуацию со светом
- Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на стабильность энергосистемы Украины.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекращением поставок электроэнергии в случае невозобновления поставок нефти по нефтепроводу Дружба.
Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на стабильность объединенной энергосистемы Украины. В то же время премьер страны сделал жесткое заявление относительно дальнейших шагов в отношениях с Киевом.
О том, повлияет ли на ситуацию в энергосистеме заявления премьер-министра Словакии объяснили в Укрэнерго. Несмотря на все, ситуация остается контролируемой.
Что будет со светом в Украине?
Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. В Укрэнерго отметили, что последний раз Украина обращалась за аварийной помощью со словацкого направления более месяца назад и в ограниченных объемах. Такие поставки имели кратковременный и нерегулярный характер.
Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора от словацкого системного оператора SEPS в "Укрэнерго" пока не поступало. В то же время 23 февраля 2026 года украинская сторона получила письмо о пересмотре условий оплаты по действующему договору о предоставлении аварийной помощи. Предложение словацкой стороны пообещали проанализировать в ближайшее время.
Обратите внимание! Операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии являются полноправными членами ENTSO-E – европейской сети операторов системы передачи электроэнергии, объединяющей 43 оператора в 39 странах европейского континента, а их взаимоотношения должны соответствовать правилам этой организации.
Об ограничении коммерческого импорта электроэнергии из Словакии речь пока не идет,
– отметили в Укрэнерго.
Что этому предшествовало?
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поручил государственной компании SEPS прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину в случае невозобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба". По его словам, это является "взаимным шагом", который не нарушает международных обязательств.
Фицо также отметил, что в январе 2026 года аварийная помощь Украине предоставлялась вдвое чаще, чем за весь 2025 год. Он пригрозил пересмотром позиции Словакии по поддержке членства Украины в ЕС в случае дальнейшего обострения ситуации.
Венгрия также имеет претензии к Украине. Однако, политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий объяснил в разговоре с 24 Каналом, что Орбан решил не прекращать поставки электроэнергии Украине, опасаясь негативных последствий для венгров на Закарпатье. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стоит быть осторожными с такими заявлениями.