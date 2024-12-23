Прекращение транзита российского газа: готова ли Европа к новым условиям

Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Однако есть подтверждение того, что Европа готова отказаться от российского газа через Украину.

Готова ли Европа к прекращению транзита

Это произойдет с 1 января 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на Укринформ.

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Прекращение потока (газа) через Украину с 1 января является ожидаемым событием, и ЕС к нему готов,

– говорится в письменном ответе представителя Европейской комиссии.

Так Европейская комиссия, в координации со странами-членами, более года работала для подготовки прекращения транзита и для обеспечения альтернативных путей поставок газа для стран-членов, которые могут быть поражены такими обстоятельствами.

Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути,

– сообщил представитель.

В частности с 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями по импорту LNG. К тому же безопасность в поставках газа в Евросоюз была значительно повышена в течение нескольких прошлых лет. Это произошло благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию ее возобновляемых источников.

Поэтому, согласно словам представителя Еврокомиссии, негативное влияние от завершения транзита через Украину для безопасности поставок ЕС является ограниченным.

Заметьте! В настоящее время Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Фицо в Москву.