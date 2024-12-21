Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Facebook. Ранее он уже неоднократно позволял себе подобные высказывания по этому поводу.

Смотрите также Какие последствия для России будет иметь приостановление транзита через Украину

Как Фицо требует транзит газа

Киев намерен прекратить транзит газа из России в Европу, соглашение о котором заканчивается 1 января 2025 года. Словацкий премьер в очередной раз прокомментировал это, требуя "солидарности" и обвиняя украинского президента Владимира Зеленского.

Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт. Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности в отношении нас,

– заявил Роберт Фицо.

К слову, Bloomberg сообщало, что политики уже обсудили этот вопрос на саммите в Брюсселе. Однако Зеленский сказал, что Украина не будет транзитировать российский газ, пока не получит гарантий, что Кремль не получит финансовой выгоды во время войны.

В свою очередь Фицо тогда поставил под сомнение, имеет ли Украина "право вредить экономическим и национальным интересам отдельного государства-члена ЕС" при этих обстоятельствах. То есть если Киев не позволит транзит газа, Фицо рассмотрит возможность введения соответствующих мер против Украины.