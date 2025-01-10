Шмыгаль рассказал, почему Украина не может прекратить транзит российской нефти

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему Украина не может прекратить транзит российской нефти. Почему сейчас это невозможно и что с этим делать, читайте дальше.

Украина не может остановить транзит российской нефти

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, что остановка транзита нефти через нефтепровод "Дружба" станет нарушением договора Украины к Энергетической хартии и соглашения об Ассоциации с ЕС, что гарантирует свободу транзита, передает 24 Канал.

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Премьер-министр в то же время объяснил, что транзит нефти соответствует условиям 6-го пакета санкций ЕС от 3 июня 2022 года, согласно которому Венгрии и Словакии предоставлено исключение от запрета на закупку нефти из России и ее поставки на собственные нефтеперерабатывающие заводы по трубопроводам.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Соответственно, остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Там не о штрафных санкциях говорится, а речь идет о нарушении соглашения об ассоциации с ЕС.

Он также отметил, что нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может стать основанием для привлечения к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, а также для выдвижения соответствующих финансовых требований.

Это будет соответствующий международный арбитраж. Сумму будут выставлять и высчитывать страны, которые понесут соответствующие убытки, но это будут, очевидно, какие-то большие санкции, большие средства,

– добавил премьер.

В то же время США планируют ввести дополнительные санкции против России с целью уменьшить ее доходы для ведения войны в Украине. Под санкции попадут танкеры, перевозящие российскую нефть.