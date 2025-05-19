Ситуация хуже, чем в Греции: премьер Японии выступил против снижения налогов

Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что финансовое положение страны настолько критическое, что уступает даже ситуации в Греции. Во время выступления в парламенте он решительно отверг предложения оппозиции по снижению налогов.

Ситуация сложная

Премьер заявил, что хоть правительство и не имеет права комментировать уровень процентных ставок, но долг дорожает. А финансовая ситуация страны, по его словам, хуже, чем в Греции, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Премьер-министр резко раскритиковал предложение покрыть потери от снижения налогов за счет выпуска государственных облигаций.

Заметьте! Он предостерег, что страна уже тратит около 25% бюджета на уплату процентов по долгам, и дальнейшие заимствования могут лишь усилить экономическую нестабильность.

Япония пока удерживает стабильность

Несмотря на сложную ситуацию, Японии пока удается избегать долгового кризиса благодаря тому, что основную часть ее долговых обязательств удерживают внутренние инвесторы, а внешнеэкономическая позиция страны остается стабильной.

На фоне роста инфляции и повышения заработных плат Банк Японии уже более года постепенно повышает учетную ставку. Это усложняет доступ к заимствованиям и заставляет правительство тщательно пересматривать бюджетные расходы.

Мы не можем согласиться на налоговые скидки, которые придется перекрывать государственным долгом,

– отметил Сигеру Ишиба.

Кроме внутренних вызовов, Япония остается важным международным донором. За последние три года страна предоставила Украине более 8,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки, что стало ключевым фактором для сохранения финансовой стабильности Украины.