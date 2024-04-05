Схема на 475 миллионов гривен: на Волынской таможне возросло количество подозреваемых
Источник:НАБУ
НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам из Волынской таможни. Они подозреваются в незаконной минимизации таможенных платежей и участие в преступной схеме, которая нанесла ущерб государству на 475 миллионов гривен.
Преступные схемы на Волынской таможне
Схема заключалась в том, что в течение 2018-2019 годов работники таможни под руководством бывшего работника правоохранительных органов занижали таможенные платежи во время перемещения высоколиквидных товаров через международный пункт пропуска "Ягодин".
Читайте также Количество бедных в Италии выросло до рекордного уровня за десять летОбратите внимание! Сейчас круг подозреваемых по этому делу возрос до 20 человек. Из них 9 работников таможни и 11 частных лиц.
Поэтому такие товары, как мобильные телефоны, компьютерная техника, одежда известных производителей и т.д., прятались под вещами со значительно меньшей стоимостью и провозились в Украину.
Работники Волынской таможни:
- обеспечивали таможенное оформление товаров без надлежащих таможенных формальностей;
- составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров;
- вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию;
- умышленно не предпринимали действий по прекращению преступной схемы.
Сейчас решается вопрос о мерах пресечения для новых подозреваемых. Следствие продолжается.