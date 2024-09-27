Кто и при каких условиях может выйти на пенсию раньше
Источник:"На пенсии"
Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин разъяснил особенности назначения пенсий для работников, занятых в тяжелых и вредных условиях. По его словам, многие профессии дают право на досрочный выход на пенсию.
Кто может уйти на пенсию раньше
В зависимости от типа деятельности, пенсионный возраст может быть снижен на 5-10 лет, а в отдельных случаях и больше, сообщает эксперт.
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Назначение пенсий для лиц, работавших во вредных условиях, определяется списками №1 и №2, определенными в Постановлении Кабмина от 11 марта 1994 года.
- Для работников из списка №1 пенсия может быть назначена в 50 лет. Мужчины должны иметь 25 лет общего стажа, из которых 10 лет – льготного. Женщинам достаточно 20 лет общего стажа, из которых 7,5 лет – льготного.
- Для работников из списка №2 пенсия назначается в 55 лет. Мужчинам необходимо иметь 30 лет общего стажа, из которых 12,5 лет – по списку №2. Женщинам нужно 25 лет общего стажа, из которых 10 лет – на льготных условиях.
Если льготного стажа меньше, чем указано, но составляет не менее половины от необходимого количества, то пенсионный возраст могут все же уменьшить на несколько лет,
– пояснил эксперт.
Металлурги и шахтеры могут выходить на пенсию независимо от возраста, если имеют 25 лет стажа по списку №1. Для работников подземных работ существуют также отдельные льготы.
Кстати! За каждый полный год работы по списку №1 к стажу добавляется один год. Для шахтеров с достаточным подземным стажем пенсия может составлять 80% от заработной платы.