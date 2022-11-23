Президент подписал закон о госбюджете на 2023 год

23 ноября Владимир Зеленский подписал государственный бюджет Украины на 2023 год. Его приняли во втором чтении 3 ноября.

Главным приоритетом бюджета является оборона и безопасность нашей страны, поэтому около 50% всего бюджета будут направлены туда. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия. На втором месте по расходам социальная сфера.

Интересно Что будет с пенсиями военных с 1 декабря

Что изменилось во втором чтении

Ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

Направляем на борьбу с оккупантами более 1 триллиона гривен, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов,

– отметил глава правительства.

Макропрогноз:

Рост ВВП 3,2% (вместо 4,6%).

Годовая инфляция 28% (вместо 30%).

Макропоказатели:

Доходы 1,3 триллиона гривен доходов (+50 миллиардов гривен до первого чтения).

Расходы 2,6 триллиона гривен (+66,8 миллиарда гривен).

Дефицит 20% ВВП или 38 миллиардов долларов.

Конкретные цифры:

Доходы 1 329 260 090 тысяч гривен.

Предельный объем дефицита 1 296 536 180 тысяч гривен или 20,6% ВВП.

Предельный объем государственного долга 6 422 749 631 тысячи гривен.

Напомним, 31 октября правительство приняло поправки в госбюджет на 2023 год.