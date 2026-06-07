Об этой надбавке знают не все: кто может увеличить пенсию на 10%

Не все украинцы знают, что отдельные категории пенсионеров могут претендовать на дополнительное повышение выплат. Такая надбавка назначается при определенных законом условиях и доступна не каждому.

Кто может увеличить пенсию на 10%?

Размер пенсии в Украине может увеличиваться не только благодаря индексации или возрастным доплатам. Законодательство также предусматривает отдельные надбавки для специальных категорий граждан, однако о части из них знают далеко не все пенсионеры.

Интересно Уже с августа: стаж в Украине будут засчитывать иначе

Одной из таких является ежемесячная доплата для почетных доноров. Она назначается при наличии соответствующего статуса и после обращения в Пенсионный фонд. Поэтому, право на надбавку имеют граждане, которым присвоено звание "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Такой статус предоставляется людям, которые безвозмездно сдали установленное законодательством количество крови или ее компонентов. После этого они получают удостоверение и нагрудный знак, подтверждающие право на государственные льготы.

Какой размер надбавки в 2026 году?

Доплата составляет 10% от прожиточного минимума, определенного для ее исчисления. В 2026 году размер такой ежемесячной надбавки составляет 259 гривен. Она выплачивается отдельно от основной пенсии и начисляется после оформления соответствующего права.

Несмотря на относительно небольшую сумму, за год пенсионер может дополнительно получить более 3 тысяч гривен.

Как оформить доплату?

Для назначения надбавки необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением. К нему нужно приложить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документ, подтверждающий присвоение звания почетного донора.

После проверки документов Пенсионный фонд назначает ежемесячную доплату к пенсии.

Какие еще льготы предусмотрены для доноров?