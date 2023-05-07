На половину больше: как украинцам увеличить свою пенсию

В марте прошел масштабный перерасчет пенсий для 10 миллионов украинцев. Однако есть способ увеличить себе пенсию не дожидаясь новой индексации.

Как самостоятельно увеличить себе пенсию

Если лицо претендует на большую пенсию, оно может выйти на пенсию позже порогового возраста. Таким образом, пенсия будет становиться больше с каждым проработанным месяцем.

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Напомним! Самостоятельное увеличение пенсий регулируется Законом Об общеобязательном пенсионном страховании ".

То есть, если вы проработаете еще пять дополнительных лет, за каждый отработанный месяц вам прибавят 0,5% к выплатам. Если же вы отработаете более 5 лет, процент увеличится до 0,75% в месяц.

Выходит, что человек, который уйдет на пенсию на 5 лет позже, увеличит свою пенсию на 50%.

Какой возраст выхода на пенсию в Украине

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, лицо должно достигнуть 60, 63 или 65 лет и приобрести определенный страховой стаж.

Чтобы выйти на пенсию в 2023 году нужно:

в 60 лет иметь стаж не менее 30 лет;

в 63 года иметь стаж от 20 до 30 лет;

в 65 лет иметь стаж от 15 до 20 лет.

Те, кто достиг 65 лет, но не имеют соответствующего стажа – не имеют права на пенсию. Для них и лиц с инвалидностью предусмотрена социальная помощь.