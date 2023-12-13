4 200 гривен до пенсии: кто из пенсионеров получит надбавки

В текущем году Верховная Рада Украины приняла закон о дополнительных выплатах к пенсиям для отдельных групп граждан. О том, кто может рассчитывать на эти прибавки, читайте дальше.

Кто может рассчитывать на надбавки

Политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые награды перед Украиной.

Читайте также: Назначение пенсии: кому и при каких условиях придется обратиться в суд

Согласно принятому еще в мае законопроекту №8032, ежемесячные дополнительные выплаты в размере 4 200 гривен с последующей индексацией могут получать следующие категории лиц:

диссиденты;

те, кто имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

Владимир Вятрович Нардеп, инициатор законопроекта Еще один шаг в сторону политической и социальной справедливости. Я всегда говорил, что там, где помнят погибших, будут те, кто защищает живых. Но, наконец, мы помним еще и живых. Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев.

Какой размер пенсий в Украине в 2023 году

Средний размер пенсии в Украине в 2023 году. 5 350 гривен. Минимальная пенсия – 2093 гривны.

При этом есть и те пенсионеры, которые получают менее 2 000 гривен, согласно статистике ПФУ, таковых – 0,6% от общего количества. В это время другие получают:

29,5% пенсионеров имеют выплаты от 2001 до 3000 гривен.

23,2% – от 5001 до 10000 гривен.

21,3% – от 3001 до 4000 гривен.

15% – от 4001 до 5000 гривен.

10,4% – более 10 000 гривен.

Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях. А пребывание на высоких государственных должностях не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.