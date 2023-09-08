Доплата в 30 тысяч гривен: кто из военных получит

Правительство назначило премии военным в разном эквиваленте. Суммы разнятся в соответствии с должностью, которую занимает служащий, и выполненным им задачам.

Прибавки для военных

В Украине "боевые" выплаты в размере 30 тысяч гривен получают военные, выполняющие определенные задачи. Сначала правительство отменило эти выплаты, затем их возобновили.

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Премию 30 тысяч гривен получат:

полицейские;

рядовой и начальствующий состав ГСЧС;

начальствующий состав спецопераций Национального антикоррупционного бюро;

военные, осуществляющие боевые задания для обороны Украины из-за военной агрессии России.

50 тысяч гривен дадут:

военнослужащим, которые держат оборону дистанционно от столкновения (управляют техникой, осуществляют координацию).

100 тысяч гривен предоставят:

служащим ГСЧС, занимающимся обеспечением или находящимся на линии столкновения;

семьям погибших в тот месяц, когда военному квалифицируют смерть;

военным, находящимся на лечении или реабилитации;

служащим, находящимся в плену или имеющим статус "без вести пропавших";

начальствующему и рядовому составу Государственной уголовно-исполнительной службы, которые были вызваны для боевых задач непосредственно Главнокомандующим ВСУ.

Отдельно правительство ввело и другие премии. Речь идет о: