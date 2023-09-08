Доплата в 30 тысяч гривен: кто из военных получит

8 сентября 2023, 19:40
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Источник:

Кабмин

Правительство назначило премии военным в разном эквиваленте. Суммы разнятся в соответствии с должностью, которую занимает служащий, и выполненным им задачам.

Прибавки для военных

В Украине "боевые" выплаты в размере 30 тысяч гривен получают военные, выполняющие определенные задачи. Сначала правительство отменило эти выплаты, затем их возобновили.

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Премию 30 тысяч гривен получат:

  • полицейские;
  • рядовой и начальствующий состав ГСЧС;
  • начальствующий состав спецопераций Национального антикоррупционного бюро;
  • военные, осуществляющие боевые задания для обороны Украины из-за военной агрессии России.

50 тысяч гривен дадут:

  • военнослужащим, которые держат оборону дистанционно от столкновения (управляют техникой, осуществляют координацию).

100 тысяч гривен предоставят:

  • служащим ГСЧС, занимающимся обеспечением или находящимся на линии столкновения;
  • семьям погибших в тот месяц, когда военному квалифицируют смерть;
  • военным, находящимся на лечении или реабилитации;
  • служащим, находящимся в плену или имеющим статус "без вести пропавших";
  • начальствующему и рядовому составу Государственной уголовно-исполнительной службы, которые были вызваны для боевых задач непосредственно Главнокомандующим ВСУ.

Отдельно правительство ввело и другие премии. Речь идет о:

  • 20 100 гривен – раненых во время боевых заданий, которые на время лечения и после реабилитации находятся в распоряжении командиров;
  • от 15 до 30 тысяч – инструкторах, обучающих личный состав и находящихся в учебно-тренировочных воинских частях;
  • 6 000 гривен – срочниках, которые находились на службе;
  • 2 350 гривен – курсантах учебных заведений, направленных на военную подготовку.  
Автор: Анастасія Зорик