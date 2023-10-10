От 300 до 570 гривен: кто может получить доплаты к пенсиям за возраст

Каждый месяц украинцы могут получать к пенсии надбавки. Следовательно, такими могут стать доплаты за возраст, если пенсионеры достигли более 70 лет и старше.

Пенсионные доплаты за возраст в Украине

Украинские пенсионеры могут получить, кроме пенсии, еще и ежемесячные до платы. Впрочем, эти средства получают только пенсионеры старше 70, 75 и 80 лет. А пенсионерам в возрасте от 60 до 69 лет доплаты не предусмотрены.

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Ежемесячные доплаты составляютНо право на эти выплаты имеют

Кроме того, прибавку начинают выплачивать после рождения пенсионера, а не с начала месяца.

Какие суммы доплат

Возраст от 80 лет – доплата к пенсии в размере до 500 гривен от 1 апреля 2020 года. После мартовской индексации эта сумма увеличилась до 570 гривен.

– доплата к пенсии в размере до 500 гривен от 1 апреля 2020 года. После мартовской индексации эта сумма увеличилась до 570 гривен. В возрасте 75 лет и старше – доплата в размере 400 гривен с 1 октября 2021 года. После мартовской индексации доплата составляет 456 гривен.

– доплата в размере 400 гривен с 1 октября 2021 года. После мартовской индексации доплата составляет 456 гривен. Возраст от 70 до 75 лет с 1 октября 2022 начали получать дополнительно 300 гривен. Эта сумма не индексировалась.

Кто может получить льготную надбавку

Ее назначают в индивидуальном порядке, а зависит она от размера прожиточного минимума. Сумма составляет 837 гривен. Получить прибавку могут: