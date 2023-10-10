Пенсионные доплаты за возраст в Украине
Украинские пенсионеры могут получить, кроме пенсии, еще и ежемесячные до платы. Впрочем, эти средства получают только пенсионеры старше 70, 75 и 80 лет. А пенсионерам в возрасте от 60 до 69 лет доплаты не предусмотрены.
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Кроме того, прибавку начинают выплачивать после рождения пенсионера, а не с начала месяца.
Какие суммы доплат
- Возраст от 80 лет – доплата к пенсии в размере до 500 гривен от 1 апреля 2020 года. После мартовской индексации эта сумма увеличилась до 570 гривен.
- В возрасте 75 лет и старше – доплата в размере 400 гривен с 1 октября 2021 года. После мартовской индексации доплата составляет 456 гривен.
- Возраст от 70 до 75 лет с 1 октября 2022 начали получать дополнительно 300 гривен. Эта сумма не индексировалась.
Кто может получить льготную надбавку
Ее назначают в индивидуальном порядке, а зависит она от размера прожиточного минимума. Сумма составляет 837 гривен. Получить прибавку могут:
- лица от 80 лет, нуждающиеся в особом уходе;
- граждане, которым необходима специализированная помощь социальных работников;
- пенсионеры, которые не могут себя финансово обеспечить и не имеют близких трудоспособных родственников.