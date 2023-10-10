Пенсионные доплаты за возраст в Украине

Украинские пенсионеры могут получить, кроме пенсии, еще и ежемесячные до платы. Впрочем, эти средства получают только пенсионеры старше 70, 75 и 80 лет. А пенсионерам в возрасте от 60 до 69 лет доплаты не предусмотрены.

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Обратите внимание! Ежемесячные доплаты составляют от 300 до 570 гривен. Но право на эти выплаты имеют чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Кроме того, прибавку начинают выплачивать после рождения пенсионера, а не с начала месяца.

Какие суммы доплат

Возраст от 80 лет – доплата к пенсии в размере до 500 гривен от 1 апреля 2020 года. После мартовской индексации эта сумма увеличилась до 570 гривен.

– доплата к пенсии в размере до 500 гривен от 1 апреля 2020 года. После мартовской индексации эта сумма увеличилась до 570 гривен. В возрасте 75 лет и старше – доплата в размере 400 гривен с 1 октября 2021 года. После мартовской индексации доплата составляет 456 гривен.

– доплата в размере 400 гривен с 1 октября 2021 года. После мартовской индексации доплата составляет 456 гривен. Возраст от 70 до 75 лет с 1 октября 2022 начали получать дополнительно 300 гривен. Эта сумма не индексировалась.

Кто может получить льготную надбавку

Ее назначают в индивидуальном порядке, а зависит она от размера прожиточного минимума. Сумма составляет 837 гривен. Получить прибавку могут: