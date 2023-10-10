Пенсійні доплати за вік в Україні
Українські пенсіонери можуть отримати крім пенсії ще й щомісячні до плати. Втім ці кошти отримують лише пенсіонери віком понад 70, 75 та 80 років. А пенсіонерам віком від 60 до 69 років доплат не передбачено.
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Крім того, надбавку починають виплачувати після народження пенсіонера, а не з початку місяця.
Які суми доплат
- Віком від 80 років – доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень від 1 квітня 2020 року. Після березневої індексації ця сума зросла до 570 гривень.
- Віком 75 років та старше – доплата у розмірі 400 гривень з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації доплата становить 456 гривень.
- Віком від 70 до 75 років з 1 жовтня 2022 року почали отримувати додатково 300 гривень. Ця сума не індексувалася.
Хто може отримати пільгову надбавку
Її призначають в індивідуальному порядку, а залежить вона від розміру прожиткового мінімуму. Сума складає 837 гривень. Отримати надбавку можуть:
- особи від 80 років, які потребують особливого догляду;
- громадяни, яким необхідна спеціалізована допомога соціальних працівників;
- пенсіонери, які не можуть себе фінансово забезпечити й не мають близьких працездатних родичів.