Пенсійні доплати за вік в Україні

Українські пенсіонери можуть отримати крім пенсії ще й щомісячні до плати. Втім ці кошти отримують лише пенсіонери віком понад 70, 75 та 80 років. А пенсіонерам віком від 60 до 69 років доплат не передбачено.

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Зверніть увагу! Щомісячні доплати складають від 300 гривень до 570 гривень. Але право на ці виплати мають ті, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Крім того, надбавку починають виплачувати після народження пенсіонера, а не з початку місяця.

Які суми доплат

Віком від 80 років – доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень від 1 квітня 2020 року. Після березневої індексації ця сума зросла до 570 гривень.

– доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень від 1 квітня 2020 року. Після березневої індексації ця сума зросла до 570 гривень. Віком 75 років та старше – доплата у розмірі 400 гривень з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації доплата становить 456 гривень.

– доплата у розмірі 400 гривень з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації доплата становить 456 гривень. Віком від 70 до 75 років з 1 жовтня 2022 року почали отримувати додатково 300 гривень. Ця сума не індексувалася.

Хто може отримати пільгову надбавку

Її призначають в індивідуальному порядку, а залежить вона від розміру прожиткового мінімуму. Сума складає 837 гривень. Отримати надбавку можуть: