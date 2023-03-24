Прибавки к пенсиям: от чего они зависят и как на них влияет возраст
24 марта 2023, 18:07Читати новину українською
Для украинцев предусмотрена не только индексация выплат, но и прибавки к пенсиям в зависимости от возраста. Они могут составлять более 500 гривен.
Прибавки к пенсиям по возрасту
Если украинец достиг 70 лет и старше, он может претендовать на ежемесячную денежную надбавку к пенсии. Ее размер будет зависеть от возраста человека.
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- Для тех, кто достиг 70 лет – 300 гривен;
- Для лиц от 75 до 80 лет – 456 гривен в месяц.
- Для пенсионеров от 80 лет – 579 гривен
Какие сейчас пенсии в Украине
В марте украинцев ожидала индексация пенсионных выплат на 19,7%, которую вычисляли от базовой пенсии.
- Минимальная пенсия выросла до 2 520 гривен для неработающих пенсионеров.
- Для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 до 70 лет со стажем от 30 до 35 соответственно у женщин и мужчин пенсии – до 3 000 гривен;
- Для пенсионеров от 70 лет со стажем 30 лет у женщин и 35 у мужчин пенсия – до 3 120 гривен.
- Для пенсионеров с полным стажем и пенсией выше минимальной в среднем размер доплаты составит 750 гривен.