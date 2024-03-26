Страны Балтии против металлолома из России: какое предложение было внесено в ЕС

Несмотря на значительное количество санкций, Россия продолжает получать доходы из различных отраслей. В частности, от продажи металлических отходов.

Что страны Балтии предложили ЕС

Сегодня страны Балтии совместно с Чехией внесли в Совет по окружающей среде ЕС предложение запретить импорт металлолома из России. Под ограничения должны подпасть отходы из алюминия, черных металлов и меди.

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Литва предлагает Еврокомиссии оценить все варианты на уровне ЕС и представить предложение по остановке импорта отходов из России в ЕС или позволить государствам-членам принять односторонние ограничительные меры. Мы считаем, что такой импорт способствует финансированию войны России против Украины и должен быть прекращен,

– отмечает заместитель постоянного представителя Литвы при ЕС Юрга Каспутене.

Трансграничные поставки отходов осуществляются в соответствии с Базельской конвенцией и Положением о транспортировке отходов. Именно поэтому члены ЕС самостоятельно, в одностороннем порядке, не могут ни ограничивать, ни запрещать этот импорт.

Почему предложили эту идею

Предложение возникло на фоне значительных доходов Кремля от продажи отходов. А эти деньги, свою очередь, используются для финансирования войны в Украине.

Министерство окружающей среды Литвы подсчитало, что с 2022 по 2023 год прибыль Москвы от продажи металлолома достигла 118 миллионов евро. Значительная часть этих отходов импортируется именно через литовскую территорию.