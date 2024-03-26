Що країни Балтії запропонували ЄС

Сьогодні країни Балтії спільно з Чехією внесли у Раду з навколишнього середовища ЄС пропозицію заборонити імпорт металобрухту з Росії. Під обмеження мають підпасти відходи з алюмінію, чорних металів та міді.

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Литва пропонує Єврокомісії оцінити всі варіанти на рівні ЄС і представити пропозицію щодо зупинення імпорту відходів із Росії до ЄС або дозволити державам-членам вжити односторонніх обмежувальних заходів. Ми вважаємо, що такий імпорт сприяє фінансуванню війни Росії проти України і має бути припинений,

– наголошує заступник постійного представника Литви при ЄС Юрга Каспутене

Транскордонні поставки відходів здійснюються згідно з Базельською конвенцією та Положенням про транспортування відходів. Саме тому члени ЄС самостійно, в односторонньому порядку, не можуть ні обмежувати, ні забороняти цей імпорт.

Чому запропонували цю ідею

Пропозиція виникла на фоні значних прибутків Кремля від продажу відходів. А ці гроші, своєю чергою, використовуються для фінансування війти в Україні.

Міністерство довкілля Литви підрахувало, що з 2022 по 2023 рік прибуток Москви від продажу металобрухту сягнув 118 мільйонів євро. Значна частина цих відходів імпортується саме через литовську територію.