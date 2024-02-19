Индийские компании продают нефтепродукты из российского сырья

США закупают индийские нефтепродукты. А Индия, в свою очередь, активно торгует с российскими поставщиками.

Что закупили США у Индии

США стали одним из крупнейших покупателей нефтепродуктов индийского производства. С декабря 2022 года и до конца 2023 года общий объем закупки составил 1,3 миллиарда долларов.

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Индийские нефтепродукты изготавливаются, в том числе благодаря сырой российской нефти. Стоит заметить, что продажа сырья происходит и после внедрения ценового потолка на продукт из России.

Кремль получил 37 миллиардов долларов от продажи сырой нефти в Индию в 2023 году. Индийские нефтепродукты с долей российского сырья закупают не только США, а и другие страны, поддерживающие санкции против россиян.

Как Кремль обходит санкции

Согласно нынешним санкциям, продукция с долей российского сырья, которая перерабатывается за рубежом, не является подсанкционной.

Кремль использует не только транзитные пути, а и прямые сообщения с Индией. В частности, в прошлом году количество танкеров из России в индийские порты достигло 588 судов.

За счет своего "теневого флота" Москва скрывает торговые отношения и обходит санкции. Согласно оценкам Windward, благодаря этой схеме в прошлом году российскую продукцию перевозили более 1 800 судов.