Индийские компании продают нефтепродукты из российского сырья
Источник:CNN
США закупают индийские нефтепродукты. А Индия, в свою очередь, активно торгует с российскими поставщиками.
Что закупили США у Индии
США стали одним из крупнейших покупателей нефтепродуктов индийского производства. С декабря 2022 года и до конца 2023 года общий объем закупки составил 1,3 миллиарда долларов.
Читайте также Когда дом отапливается двумя энергиями: можно ли оформить субсидию
Индийские нефтепродукты изготавливаются, в том числе благодаря сырой российской нефти. Стоит заметить, что продажа сырья происходит и после внедрения ценового потолка на продукт из России.
Кремль получил 37 миллиардов долларов от продажи сырой нефти в Индию в 2023 году. Индийские нефтепродукты с долей российского сырья закупают не только США, а и другие страны, поддерживающие санкции против россиян.Обратите внимание! Согласно нынешним санкциям, продукция с долей российского сырья, которая перерабатывается за рубежом, не является подсанкционной.
Как Кремль обходит санкции
Кремль использует не только транзитные пути, а и прямые сообщения с Индией. В частности, в прошлом году количество танкеров из России в индийские порты достигло 588 судов.
За счет своего "теневого флота" Москва скрывает торговые отношения и обходит санкции. Согласно оценкам Windward, благодаря этой схеме в прошлом году российскую продукцию перевозили более 1 800 судов.