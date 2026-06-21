Украинцы могут лишиться пенсии по инвалидности: названы основные причины

Пенсия по инвалидности помогает компенсировать утрату трудоспособности и обеспечивает финансовую поддержку людям, которые из-за состояния здоровья не могут работать в полной мере. Однако такие выплаты не всегда назначаются пожизненно, поэтому при определенных обстоятельствах Пенсионный фонд может их приостановить или прекратить.

По каким причинам могут лишить пенсии по инвалидности?

Одна из главных причин лишения пенсии по инвалидности — непрохождение обязательного пересмотра. Если инвалидность установлена на определенный срок, по его истечении необходимо повторно подтвердить свой статус. В случае пропуска комиссии без уважительных причин Пенсионный фонд может приостановить выплаты.

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Также пенсию могут отменить после повторного осмотра, если медики придут к выводу, что состояние здоровья человека улучшилось настолько, что оснований для дальнейшего установления инвалидности больше нет.

В то же время граждане, достигшие пенсионного возраста, как правило, не обязаны проходить повторные осмотры.

Когда причиной становятся документы?

Пенсионный фонд имеет право проверять документы, на основании которых была назначена пенсия. Если выяснится, что в них содержатся ошибки, недостоверные данные или неполная информация, выплаты могут быть пересмотрены или прекращены.

Именно поэтому при оформлении пенсии важно подавать только достоверные документы и своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на право на получение выплат.

Почему важен страховой стаж?

Для назначения пенсии по инвалидности недостаточно одного лишь медицинского заключения. Также необходимо иметь страховой стаж, продолжительность которого зависит от возраста человека и группы инвалидности.

Если в ходе проверки выяснится, что стажа недостаточно или он ранее был рассчитан неверно, Пенсионный фонд может пересмотреть размер выплат. В некоторых случаях это может стать основанием для их прекращения.

Что делать, если пенсию прекратили?

Если человек считает решение Пенсионного фонда о прекращении выплаты пенсии ошибочным, он может его обжаловать. Сначала следует обратиться в вышестоящий орган ПФУ с заявлением о пересмотре дела. Если это не поможет, отстоять свои права можно в суде.